日本代表・史上最強の検証（５） 前回のカタールワールドカップから４年。当時と現在の森保ジャパンでは、何が変わり、何が変わっていないのか。過去のワールドカップの印象的な敗戦から見えてくるものがある。2022年カタールワールドカップ決勝トーナメント１回戦、クロアチア戦が示すものとは――。2022年カタールワールドカップ。森保一監督が率いる日本代表は、グループリーグでドイツ、スペインを下して決勝トーナメ