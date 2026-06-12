LE SSERAFIMのユンジンが、大胆な衣装で視線を集めた。ユンジンは6月11日、自身のインスタグラムを更新し、「ibm（not ibs）」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ユンジン、“スケスケ”衣装公開された写真は、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』の撮影オフショットだ。写真のユンジンは、シアー素材の黒い長袖トップスに、シルバーのチェーンベルトがアクセントになったスカートを着用