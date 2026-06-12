ことし5月、福岡市のマンションで、20代の知人女性に対し、服の上から胸などを触ったとして、税務署職員の男が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、博多税務署の職員・荒川泰人容疑者(28)です。警察によりますと、荒川容疑者は先月16日、福岡市内のマンションの共有通路で、20代の知人女性の両肩をつかみ、服の上から胸や尻を触るなどわいせつな行為をした疑いです。女性はマンションの住人で、部屋の玄関のイ