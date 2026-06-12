読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアルバイト先で働く大切な友人。しかし、ある休日、街で偶然見かけた彼女の隣にいたのは、なんと“彼女持ち”の先輩でした――。信頼していた相手の裏切りと、価値観の違いによって崩れていく人間関係を描いたお話です。平和だったアルバイト生活に現れた違和感私は飲食店でアルバイトをしており、同僚の友人とは、公私ともに仲の良い関係でした。仕事終わりに食事へ行ったり