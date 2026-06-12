毎日身につけるApple Watchだからこそ、バンドにもこだわりたいもの。TSUCHIYA KABANから、上質な「ファインエンボスドレザー」を使用したウィメンズ向けApple Watch専用レザーバンドが2026年6月18日(木)に登場します。洗練されたデザインと使いやすさを兼ね備えた新作は、ビジネスシーンから休日のお出かけまで幅広く活躍。大人の女性にふさわしい上品な手元を演出してくれる注目アイテムです。 上質レザ