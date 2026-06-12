ロッキーズ戦の4回、満塁本塁打を放ったカブス・鈴木＝デンバー（AP＝共同）【デンバー共同】米大リーグは11日、各地で行われ、カブスの鈴木はデンバーでのロッキーズ戦に「5番・右翼」で出場し、四回に逆転の10号満塁本塁打を放って4打数1安打4打点だった。5試合ぶりの一発で、5年連続の2桁本塁打に到達。試合は9―3で勝った。ドジャースの大谷はパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場し、三回に2試合連続本塁打となる先制の