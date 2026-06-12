ドジャースのウィル・スミス捕手（31）は11日（日本時間12日）、10日間の負傷者リスト（IL）入りについて取材に応じた首の張りや炎症を訴えているスミスはここ数日間、症状がおさまらず「普通は1日か2日で治るんです。でも今回はそうならなかった」としたうえで、快方に向かっていることを強調。「まだ100％ではないが、痛みはだいぶ引いてきている。かなり復帰に近い状態。あと数日で戻ってプレーできればいいなと思っている