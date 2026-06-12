アメリカのトランプ大統領は、退任するギャバード国家情報長官の後任に、第1次政権でSEC＝証券取引委員会の委員長を務めたクレイトン氏を指名すると発表しました。トランプ大統領は11日、SNSへの投稿で、次の国家情報長官に、第1次政権でSEC委員長を務め、現在はニューヨーク州の連邦検事を務めているジェイ・クレイトン氏を指名すると発表しました。国家情報長官はCIA＝中央情報局などの情報機関を統括する重要ポストで、就任には