身長が145センチと小柄ながら、“トランジスタグラマー”なスタイルを武器にグラビアシーンで確かな存在感を放っている、元#ババババンビの岸みゆの2nd写真集（タイトル未定）が、7月16日に発売されることが決定。このほど、新たな先行カットが公開された。【別カット】アイドルとしてのイメージ超え圧巻ボディを披露した岸みゆ今作では、自身初となる海外ロケをインドネシア・バリ島で実施。これまでの“アイドル・岸みゆ”の