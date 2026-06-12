乾燥大麻を所持した罪などに問われている音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎被告（45）に執行猶予付きの有罪判決です。「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎被告は2026年2月、東京都内の自宅で乾燥大麻、数グラムを所持した罪などに問われています。東京地裁は判決で「疲れを取るためという安易な動機で、目的に応じて使用する麻薬を使い分けていて、親和性と依存性が認められる」と指摘しました。一方、「反省の情を示し