中国自動車工業協会が10日に発表したデータによると、中国の5月の新エネルギー車輸出台数は前年同期の2倍以上に増加した。同日発表された5月の自動車工業の生産・販売状況によると、自動車の輸出は急速な伸びを維持した。5月の自動車輸出台数は前月比3．1％増、前年比68．7％増の93万台となり、2カ月連続で90万台以上の水準を維持した。1-5月の自動車輸出台数は前年比63％増の405万9000台となった。このうち、5月の新エネルギー車