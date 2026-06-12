北野武のロールス・ロイスに注目集まる俳優の寺島進さんが、北野武さんの愛車「ロールス・ロイス」と並んだ2ショットを自身のSNSで公開し、注目を集めています。都内の商店街に現れた重厚な車両の存在感に、ユーザーから多くの反応が寄せられています。映画監督やタレントとして活動を続ける北野さんは、2026年には新作映画に向けた動きも報じられており、近年も精力的に作品づくりに取り組んでいます。【動画】超カッコイイ！