11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、広島・ターノックについて言及した。同日の西武戦に先発したターノックは西武打線を3回まで1安打無失点に抑えるも、1−0の4回に四死球から小島大河に2点適時打を浴び逆転を許すと、5回に長谷川信哉に適時打を浴びた。ターノックは続く古賀悠斗を三振に仕留めたところで降板。5回途中3失点で3敗目（0勝）を喫した。大矢氏は「外国人のピッチ