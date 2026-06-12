日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表と対戦する。相手の映像をチェックし始めているという190センチのGK鈴木彩艶は10日、「まぁ、でかいな」と印象を語り、「クロスやキーパーからのボール」に注意する必要性を口にした。また、３トップには、クリセンシオ・サマービル、ドニエル・マレン、コディ・ガクポと高さよりもスピードや突破力に特徴のある選手の起用が予想されるなか、「スペース