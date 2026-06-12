現地６月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップに臨む日本代表から主将MF遠藤航の離脱を発表。FW町野修斗が追加招集されることも明かされた。その直後に遠藤は公式Ｘを更新して代表引退を表明している。グループステージ初戦のオランダ戦を３日後に控え、激震が走っているなか、対戦国オランダのメディアもこの驚きのニュースを続々と報じている。 『ESPN.nl』は、「日本の計画に打撃」と見出しを打って報道した