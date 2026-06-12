北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開催国メキシコ対南アフリカの開幕戦は、メキシコが２−０で勝利した。ただ、話題となったのはスコアだけではない。開幕戦から一発退場者が３人も出る異例の展開となった。試合は９分、フリアン・キニョネスのゴールでメキシコが先制。前半は１−０で終了し、後半に入るとゲームが大きく動く。49分、メキシコが最終ラインから丁寧につ