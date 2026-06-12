「自分がだいぶ若いときから、彼とは一緒にやってるんで」遠藤航の戦線離脱を受け、無念さを滲ませたのが鎌田大地だ。「自分自身も思うところはたくさんありますけど。彼自身が一番悔しいでしょうし。自分たちができることは、それを乗り越えて目指すところにチーム一丸となってやっていくことが大事かなと思います」今回の合宿中、遠藤と怪我について話す機会はあったのか。「そこまで深く話してないです。普通の会話はよくし