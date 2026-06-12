●きょう12日(金)も穏やかな晴天 昼は気温急上昇●あす13日(土)も梅雨の中休み 日～月曜は雲増加で一部にわか雨●来週後半ほど 梅雨らしいぐずつく天気の日々に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 10日(水)から続く梅雨の中休み…西日本付近には高気圧が進んできており、梅雨前線は沖縄よりさらに南に押し下げられている状況です。前線が遠く離れていることで、きょう12日(金)も県内は、梅雨であることを感じさせない穏やかな晴天が