お笑いコンビ・ロッチ（コカドケンタロウ、中岡創一）がきょう12日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜後7：00※関西ローカル）に初登場する。【番組カット】どでかいマグロ！番組では市場価格8割引きで販売する直売所を調査今回はロッチが番組初登場で、NON STYLE（石田明、井上裕介）と共に奈良県北葛城郡の魅力を発掘する。靴下生産量日本一だという広陵町では、靴下の“知られざる製作方法”に驚きなが