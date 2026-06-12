全日本空輸と日本航空が国際線の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」を７月発券分から引き上げることがわかった。欧州・北米路線の場合、現在の５万６０００円から６万５０００円となり、過去最高となる。１２日にも発表する。サーチャージは、燃料価格や為替の変動を運賃に反映させる制度で、航空会社が通常の運賃とは別に旅客から徴収している。国土交通省に申請し、認可が必要となる。サーチャージは、シンガポール市場