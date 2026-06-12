スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアで行われたミサで、ローマ教皇は「イエスを信じながら戦争を助長することはできない」と述べました。■歴史的な日を迎えたバルセロナの街は“熱狂”140年以上にわたり建設が続く“未完の教会”サグラダ・ファミリア。10日に行われたのはメインタワー「イエスの塔」の完成式典です。歴史的な日を迎えたバルセロナの街は、多くの人でにぎわいました。厳戒態勢が続くなか、集まった人たちのお