英ソプラノ歌手のサラ・ブライトマンが、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に初出演する。【写真】笑顔が素敵！50年以上のキャリアを持つサラ・ブライトマン「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」など数多くの名曲で世界を魅了し続けるサラ・ブライトマン。2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの坂本花織選手が、サラの楽曲を使用し銀メダルを獲得した事でも話題になった。13歳で舞台デビュ