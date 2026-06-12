プロ野球 セ・パ交流戦は11日、6試合が行われました。首位西武は広島に逆転勝利で5連勝としました。1点を追いかける4回に小島大河選手が2点タイムリーを放ち逆転すると、5回には長谷川信哉選手がタイムリーで追加点を挙げます。先発の平良海馬は6回91球1失点の好投。3人の中継ぎ陣は無失点リレーで勝利しました。2ゲーム差で追うソフトバンクは阪神に接戦で勝利しました。2-2と同点の7回、2アウト2塁で牧原大成選手がライトへヒッ