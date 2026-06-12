アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」櫻井優衣（２６）が別人みたい！「ダーク」に変ぼうした姿を披露した。１２日までに自身のインスタグラムを更新し「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」の衣装姿をアップ。「ダークな感じ」とつづり、気に入っているようだ。光沢ブラックの衣装は、ボリュームトップスにショートパンツの個性派デザイン。メイクもダークに仕上げ、キュートな印象からガラ