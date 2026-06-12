◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、ＦＩＦＡランク６０位の南アフリカは、開催国で同１４位のメキシコに０―２で敗れた。南アフリカはこの試合で２人の退場者を出し、劣勢な状況を覆せなかった。ブルース監督は後半４分の退場には納得しつつも、後半３９分にＭＦズワネがレッドカードを提示さ