現役女子大生グラドルとして注目を集める朝香小百合が、1stイメージDVD『朝香小百合シュウカイドウ』（竹書房）を5月29日にリリース。ファンの熱い視線を集める、見どころ満載の仕上がりだ。 作中でひと際目を引くのが、背中からお尻にかけての非常に美しいライン。若々しさと健康的な色気が同居する見事なバックラインは、彼女の抜群のスタイルの良さを物語っている。 朝香小百合 ©2026