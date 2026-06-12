【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 今なお語り継がれる、1998年フランスW杯のメンバー発表。日本サッカー界に大きな衝撃を与えた“歴史的大事件”だったが、北澤豪の中にくすぶり続けているのは自身の落選ではないようだ。 【TVer】普通口座に2億円!?北澤豪が明かしたキング・カズの衝撃エピソード 元サッカー日本代表の北澤豪が、