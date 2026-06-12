【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比62銭円高ドル安の1ドル＝159円88〜98銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1574〜84ドル、184円88〜98銭。トランプ米大統領が予告していたイランへの攻撃を中止したと表明。相対的に安全資産とされるドルが売られ、円が買われた。