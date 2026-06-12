ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）は11日（日本時間12日）、ピッツバーグでのパイレーツ戦前に取材に応じ、ウィル・スミス捕手（31）の10日間の負傷者リスト（IL）入りについて述べた。IL入りに指揮官は「ウィル本人やトレーナーたちと話をした結果。何よりも状態を後退させたくなかった。正直、必要であればプレーできる状態ではあると思う。でも、その代償は何かということ。我々は今シーズン全体を見据えていかなけれ