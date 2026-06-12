主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に不倫相手がいることを知って絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿が描かれてきた。悲劇の多重奏に見舞われたサレ夫・高坂葵（白洲）と、やりたい放題のシタ妻・美月（桜井）の過激な離婚バトルと超スピーディ