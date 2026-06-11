「ヴェジャ（VEJA）」が、新作シューズ「キャットアイズ（CATEYES）」を発売した。ヴェジャ公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】キャットアイズは、バレエシューズとスニーカーの要素を融合。レースを囲む部分「ヴィスタ」に花びらを想起させる丸みのあるラインをデザインしたほか、アッパーの外側とレザーのライニングの内側をステッチで繋いだ。素材はスムースレザー、スエードを採用。LEATHER SILVE