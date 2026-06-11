エストネーション傘下・デザイナー非公表のメンズブランド「ノマージュ（nomm'age）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。新作は、デザイナーが長年拠点とするロンドンで見聞きした、市井の人々のスタイルやカルチャーを表現。テーラードアイテムに注力したほか、ブランド初のシューズも登場した。【画像をもっと見る】ドレスアイテムを強化「イギリスでは、親子3代に渡って受け継がれたコートやスーツなどが当たり前のよ