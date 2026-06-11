「プーマ（PUMA）」が、世界各地で開催されているフィットネスレース「ハイロックス（HYROX）」との最新コレクションを6月18日から順次発売する。プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、プーマアプリ、一部取り扱い店舗で販売する。【画像をもっと見る】プーマは、2024年にハイロックスとグローバルパートナーシップを締結。グローバルスポーツアパレル＆フットウェアパートナ