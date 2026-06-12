道内でクマの目撃が相次ぐなか、小樽市で初めて「緊急銃猟」でクマを駆除する訓練が実施されました。（猟友会のハンター）「バーン」小樽市で行われたのは、クマが銭函浄水場の裏に出没したことを想定した「緊急銃猟」訓練です。警察や市の職員、猟友会のハンターらが集まり、去年12月に作成された「緊急銃猟」のマニュアルに沿って、クマの発見から駆除までの手順を確認しました。（小樽市 迫 俊哉市長）「自然