7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。主人公・光井明希（比嘉愛未）や母子救命救急班を取りまく新キャストとして、徳永えり、川西賢志郎、遠山俊也、優希美青の出演が決定！徳永が演じるのは、未受診などの