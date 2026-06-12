毎週土曜 あさ5時55分〜 毎週日曜 あさ7時30分〜放送（※一部地域除く）の日本テレビ系「シューイチ」。あす6月13日（土）は手越祐也が「シューイチ」のスタジオに初生出演！W杯解説にも挑戦する。「シューイチ」スポーツコーナーでは、日本の初戦であるオランダ戦が目前に迫る中、大のサッカー好きとして知られる手越が豊富な知識を活かしながら、W杯の見どころ、特に注目する日本代表選手や初戦対戦国のオランダの選手などについ