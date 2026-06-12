5日、ロシア・サンクトペテルブルクで開催された国際経済フォーラムで演説するプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ドイツのキール世界経済研究所は11日、ウクライナ侵攻開始から4年3カ月を超えたロシア経済に関する報告書を発表した。経済は崩壊していないものの「構造的基盤が急速にむしばまれ、成長は停滞、財政的余力も乏しく『終局の輪郭』が浮かびつつある」と指摘した。ストックホルム移行経済研究所と連名で発