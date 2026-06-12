◇第75回全日本大学野球選手権記念大会(6月8日〜14日、神宮球場、東京ドーム)第75回全日本大学野球選手権記念大会は11日、神宮球場で準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が決定しました。全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。前回王者の東北福祉大は、大阪商業大に8回コールド勝利。1番の多田羅浩大選手(3年)が3安打3得点、2番の高岡新時選