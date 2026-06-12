俳優・草川拓弥が、7月9日スタートのフジテレビ系ドラマ『ラストノート』(毎週木曜22:00〜)に出演することが12日、発表された。現在放送中の『LOVED ONE』(フジテレビ)に続く出演で、8クール連続の連続ドラマ出演となる。(左から)桜井日奈子、徳井義実、草川拓弥○主人公・澄晴の幼なじみで同僚役同作は、内田有紀と寺西拓人がW主演を務めるオリジナル脚本の大人の純愛ドラマ。環境も、積み重ねてきた人生も全く違い、交わるはずの