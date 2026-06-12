名古屋市守山区で12日未明、アパートの一室を全焼する火事があり、火元の部屋に住む男性が軽いヤケドをしました。警察と消防によりますと12日午前0時20分ごろ、守山区上志段味中屋敷の2階建てのアパートで、「2階の1室から火が出ている」と他の部屋に住む住人などから通報がありました。消防車など16台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事でアパートの2階の1部屋が全焼し、火元