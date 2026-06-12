蒼井優が主演する7月スタートのドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、松山ケンイチの出演が発表された。ひょうひょうと周囲を魅了する“無自覚な人たらし男”の喫茶店オーナーを演じる。【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演本作は、『silent』（2022年・フジテレビ）などを手掛けた生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生