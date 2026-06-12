「原因は自分にある。」の小泉光咲と四坂亮翔がダブル主演するドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』が、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分に放送されることが決定。小泉、四坂らのコメントが到着した。小泉は連続ドラマ単独初主演、四坂は連続ドラマ初主演となる。【写真】原作のイラストを担当するほわこによるドラマ化お祝いイラスト原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛け