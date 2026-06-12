アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の6月21日放送回となる第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタート。この度、第21〜24話を視聴し、候補者4人のキャラクターの中の誰がキュアエクレールなのかを推理して投票するキャンペーンを開催することが発表された。【写真】キュアエクレールの候補者はこの4人「名探偵プリキュア！」のキービジュアルにも