フリーアナウンサーの道岡桃子が、11日にInstagramを更新し、出先でのかわいらしいノースリーブ姿を公開している。【写真】道岡桃子アナ、清楚な白ワンピでおみ足ちらり道岡は「青空が広い…」「出張だったので、時間が全然なくて」「ゆっくりできなかったのが後悔です」「次こそは…！」とつづりながら、出張先の島根県出雲市駅前でのポートレートを公開。晴れ渡る快晴の青い空をバックに、真っ白なワンピース姿の道岡がほ