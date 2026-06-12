木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が11日に放送。藤子（瀧本美織）に起きたまさかの展開に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第10話あゆみ（木南晴夏）を迎えに来た渉（中村俊介）慧（高杉真宙）は、坪倉グループの産地偽装をテレビで告発。そんな中、バイクで何