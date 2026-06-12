【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗が追加招集となり、新キャプテンはＤＦ板倉滉に決まった。＊＊＊ボランチを本職とする遠藤航の代役が、なぜＦＷの町野修斗だったのか。背景には、壮行試合として行われた５月３１日のアイスランド戦（１〇０）での「