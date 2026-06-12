冠婚葬祭の場面ではその場にふさわしい服装で出向くケースがほとんどですが、誕生パーティーや結婚パーティー、法事などは主催者の意向に合わせて服装を決めるパターンもあります。今回は筆者が夫の親戚の法事に参加したときのエピソードを紹介します。 いつも通りの私服で来て 結婚して初めて夫側の法事に呼ばれたときのことです。 夫からの話でわかったことは、法事はお