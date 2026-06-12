プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のために都内の病院で死去していたことが１１日、分かった。栃木・鹿沼市（旧・清洲村」出身のガッツさんは、同市の霊園に「生前墓」を建立していた。入り口には「ガッツ家の墓はこちらです」との文字が書かれた看板もあり、地元のちょっとした観光スポットになっている。