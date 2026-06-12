13、14日に31年ぶりパリ公演31年ぶりとなる大相撲パリ公演は現地13、14日に行われる。そんな中、在日フランス大使館の公式Xが、土俵上で撒かれる清めの塩についての豆知識を披露。ファンからは感心する声があがっている。昨年10月の英国・ロンドンに続いて、2年連続となる大相撲の海外公演。今年はフランス・パリで行われる。10日には、14時間のフライトを経て、力士たちが現地ホテルに到着したことを日本相撲協会の公式Xが伝