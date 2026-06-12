◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６７回宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）の出走馬１８頭と枠順が１１日、確定した。史上初の春古馬３冠に王手をかけるクロワデュノールは過去最多７勝の５番枠をゲットした。馬券は１２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。吉兆の枠が偉業への追い風になる。クロワデュノールが入ったのは３枠５番。今まで過去最多の７勝を挙げている